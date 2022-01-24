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24 Oca 2022 - 11:38

Camdaki Kız Dizisinde Sedat Hapı Yuttu! Nalan’dan Gelen Şok Karar Feride’yi Delirtti! Kürtaj Şoku Yaşandı, Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Sedat resmen hapı yuttu! Nalan’dan gelen şok edici karar, Feride’yi bile delirtti. Kürtaj şoku yaşanılan Camdaki Kız dizisinde ağızları açık bıraktı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Camdaki Kız izleyicisini delirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…