- 24 Oca 2022 - 11:38 G: 24 Oca 2022 - 11:52

Camdaki Kız Dizisinde Sedat Hapı Yuttu! Nalan’dan Gelen Şok Karar Feride’yi Delirtti! Kürtaj Şoku Yaşandı, Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Sedat resmen hapı yuttu! Nalan’dan gelen şok edici karar, Feride’yi bile delirtti. Kürtaj şoku yaşanılan Camdaki Kız dizisinde ağızları açık bıraktı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Camdaki Kız izleyicisini delirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Selma Ergeç, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Akılları yerinden eden Camdaki Kız’ın son bölümünde Nalan Sedat’tan boşanma kararı almıştı ama Feride ve Gülcihan altından girip üstünden çıktı ve Nalan’ı bu karardan vazgeçirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Oca 2022 - 11:38 Ankara- Magazin

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