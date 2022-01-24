Yargı Dizisinde Zafer’e Ne Olduğu Ortaya Çıktı! Katili Aranıyordu, Milyonlar Tir Tir Titredi! Senaristten Darbe Gibi Darbe! Meğer…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Zafer’e ne olduğu sonunda ortaya çıktı. Katil aranıyordu ama milyonlar tir tir titredi! Senaristten gelen skandal darbe, Yargı dizisinin seyrini tamamen değiştirdi. Dizinin son bölümüyle her şeyin alt üst olduğu görülürken; Ceylin babasıyla ilgili olan gerçekte dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Engin’in katili aranırken; Zafer karakterine de ne olduğu merak konusu olmuştu. Ceylin’in katil olmadığı bir kez daha ortaya çıkarken; Zafer’e ne olduğu ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.