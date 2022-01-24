Yargı Dizisinde Zafer’e Ne Olduğu Ortaya Çıktı! Katili Aranıyordu, Milyonlar Tir Tir Titredi! Senaristten Darbe Gibi Darbe! Meğer…

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Engin’in katili aranırken; Zafer karakterine de ne olduğu merak konusu olmuştu. Ceylin’in katil olmadığı bir kez daha ortaya çıkarken; Zafer’e ne olduğu ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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