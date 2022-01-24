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24 Oca 2022 - 12:32

Dilan Çiçek Deniz’den Havuz Paylaşımı! -11 Derecede Mayosuyla Poz Verdi, Alev Alev Yaktı! “Yaktın Bizi Dilan” Çukur’un Sena’sı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Çiçek Deniz’den şok edici havuz paylaşımı geldi. -11 derece havuza giren isim yarı çıplak haliyle ağızları açık bıraktı. Bir bakanın bir daha baktığı Dilan Çiçek Deniz, mayosuyla poz vererek; akılları başlardan aldı. Hayranlarından “Yaktın bizi Dilan” yorumlarını alan güzel oyuncu, alev alev yaktı! İşte Dilan Çiçek Deniz’den gelen o paylaşım…