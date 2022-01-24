Dilan Çiçek Deniz’den Havuz Paylaşımı! -11 Derecede Mayosuyla Poz Verdi, Alev Alev Yaktı! “Yaktın Bizi Dilan” Çukur’un Sena’sı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Çiçek Deniz’den şok edici havuz paylaşımı geldi. -11 derece havuza giren isim yarı çıplak haliyle ağızları açık bıraktı. Bir bakanın bir daha baktığı Dilan Çiçek Deniz, mayosuyla poz vererek; akılları başlardan aldı. Hayranlarından “Yaktın bizi Dilan” yorumlarını alan güzel oyuncu, alev alev yaktı! İşte Dilan Çiçek Deniz’den gelen o paylaşım…
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur’da hayat verdiği Sena karakteriyle adını parlatan Dilan Çiçek Deniz, dizinin final bölümünde de birkaç dakikalığına bile olsa görünerek, hayranlarının ağzını açık bırakmıştı. Çukur dizisinden hemen sonra Alev Alev dizisiyle seyircinin karşısına çıkan Dilan Çiçek Deniz, havuz içerisindeki yarı çıplak pozlarıyla ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.