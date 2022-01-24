Survivor Ayşe’den Fizik Şov! Leopar Desenli Minicik Eteğini Giydi, Bacak Bacak Üstüne Attı! “Kilolu” Diyenlere İnat; Eridi Bitti! Son Hali…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel’den kalça dekolteli fizik şov geldi! Minicik, leopar desenli bir etek giyerek; bacak bacak üstüne atan Ayşe Yüksel, “Kilolu” diyenlere inat resti çekti. Eriyip biten Ayşe Yüksel, akılları yerinden etti. Gündeme bomba gibi düşen bu paylaşım ise “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında önce Aleyna Kalaycıoğlu ile sıkı fıkı olan sonra düşman kesilmesiyle tanınan Ayşe Yüksel, kadınlar arasında en iyi olduğunu göstermişti. Finalist koltuğundan son anda inen Ayşe Yüksel, 3. Olarak yarışmadan ayrılmıştı. Yarışma sonrasında bambaşka birisi olan Ayşe Yüksel’den gelen kalça dekolteli paylaşımlar ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.