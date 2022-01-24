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24 Oca 2022 - 12:54

Survivor Ayşe’den Fizik Şov! Leopar Desenli Minicik Eteğini Giydi, Bacak Bacak Üstüne Attı! “Kilolu” Diyenlere İnat; Eridi Bitti! Son Hali…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel’den kalça dekolteli fizik şov geldi! Minicik, leopar desenli bir etek giyerek; bacak bacak üstüne atan Ayşe Yüksel, “Kilolu” diyenlere inat resti çekti. Eriyip biten Ayşe Yüksel, akılları yerinden etti. Gündeme bomba gibi düşen bu paylaşım ise “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…