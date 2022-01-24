Masumlar Apartmanı Dizisinden Han Gidiyor O İsim Geliyor! Aras Bulut İynemli Şoku Titretti! Her Şeyi Yakıp Yıkacak; Yine Gözyaşı, Yine Hüsran…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu iddialara göre diziden ayrılıyor! Birkan Sokullu’nın yerine ise iddialara göre Çukur dizisinde hayat verdiği Yamaç karakteriyle ölümsüz hale gelen Aras Bulut İynemli geliyor! Dizide her şeyi yakıp yıkacağı konuşulan Aras Bulut İynemli, tüm dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz ve Melisa Şenolsun gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi reyting rekorlarını kırmaya devam ediyordu. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye’nin ise Naci ile evlendiği görülmüştü. Peki, şimdi neden diziden Han ayrılıyor ve yerine Aras Bulut İynemli geliyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.