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24 Oca 2022 - 13:27

Masumlar Apartmanı Dizisinden Han Gidiyor O İsim Geliyor! Aras Bulut İynemli Şoku Titretti! Her Şeyi Yakıp Yıkacak; Yine Gözyaşı, Yine Hüsran…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu iddialara göre diziden ayrılıyor! Birkan Sokullu’nın yerine ise iddialara göre Çukur dizisinde hayat verdiği Yamaç karakteriyle ölümsüz hale gelen Aras Bulut İynemli geliyor! Dizide her şeyi yakıp yıkacağı konuşulan Aras Bulut İynemli, tüm dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…