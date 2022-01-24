Arif Sağ’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Arif Sağ Hastalığı Nedir, Sağlık Durumu Nasıl?

Türk müziğinin önemli değerlendiren biri olan Arif Sağ, geçtiğimiz günlerde ilginç bir iddia ile gündemlere geldi. Arif Sağ’ın öldüğüne dair iddialar ile çıkan haberler ile gündeme gelmesi, sevenlerini bir hayli üzerken; ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi çok geçmeden oğlu Tolga Sağ’dan geldi. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sevenlerini endişelendiren Arif Sağ’ın yaşı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Arif Sağ kaç yaşında? Arif Sağ kimdir, aslen nereli? Arif Sağ hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…