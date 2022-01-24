- 24 Oca 2022 - 14:03 G: 24 Oca 2022 - 14:08

Süslü Korkuluk Dizisi Uyarlama Mı Gerçek Hayat Hikayesi Mi? Süslü Korkuluk Dizisi Hangi Kitaptan Uyarlama, Konusu Nedir?

Süslü Korkuluk dizisi, birbirinden usta oyuncuları ile iddiasını şimdiden ortaya koydu. Merak uyandıran bir fragman ile seyircisinin karşısına çıkan Süslü Korkuluk dizisinin senaryosu ise, televizyon izleyicisinin en çok ilgilendiği konulardan biri oldu. Sizde Süslü Korkuluk dizisi ile ilgili tüm detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Yeni sezonun iddialı yapımlardan biri olacağı öğrenilen Süslü Korkuluk dizisi, seyircisinin karşısına tanıtım fragmanını çıkardı. Tanıtım fragmanıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Süslü Korkuluk dizisi, birbirinden usta oyuncuları ile iddiasını şimdiden ortaya koydu. Merak uyandıran bir fragman ile seyircisinin karşısına çıkan Süslü Korkuluk dizisinin senaryosu ise, televizyon izleyicisinin en çok ilgilendiği konulardan biri oldu. Peki, Süslü Korkuluk dizisi uyarlama mı gerçek hayat hikayesi mi? Süslü Korkuluk dizisi hangi kitaptan uyarlama, konusu nedir? İşte, detaylar…


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24 Oca 2022 - 14:03 - Dizi Haberleri

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