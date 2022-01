Survivor Aycan, Sema ve Adem İçin Karar Çıktı! Sessizce Diskalifiye Edildiler! Koronavirüs Deniyordu; Perperişan Etti! Meğer Perde Arkasında…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümünde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star yarışmasında sürgün adasına giden isim ise Berna olmuştu. Performansında bir şey olmadığını iddia eden Berna, arkadaşlarının kendisini anlaşmazlık yaşadıkları için yazdığını duyurmuştu. Ada konseyinde ve yarışmacılarda olmayan Aycan, Sema ve Adem’in ise nerede olduğu merak konusu haline geldi. Peki, neler oluyor?

