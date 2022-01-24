Survivor Aycan, Sema ve Adem İçin Karar Çıktı! Sessizce Diskalifiye Edildiler! Koronavirüs Deniyordu; Perperişan Etti! Meğer Perde Arkasında…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da skandal olay patlak verdi. Survivor’da bulunan Aycan, Sema ve Adem’in bulunmaması akıllarda büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Şimdi ise üç isminde arka arkaya diskalifiye edildi! Koronavirüse yakalandıkları konuşuluyordu ama hayranlarını perperişan konuma getiren üç isim, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümünde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star yarışmasında sürgün adasına giden isim ise Berna olmuştu. Performansında bir şey olmadığını iddia eden Berna, arkadaşlarının kendisini anlaşmazlık yaşadıkları için yazdığını duyurmuştu. Ada konseyinde ve yarışmacılarda olmayan Aycan, Sema ve Adem’in ise nerede olduğu merak konusu haline geldi. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.