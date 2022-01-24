Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Bitti! Hande Erçel Kapı Dışarı Etti, Eve Bile Almadı! Artık Geri Dönüşü Yok! Aldatma İddiaları…

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, örnek çift olarak birçok kez gündeme gelmişlerdi. İkilinin aşkları hayranları tarafından yakın takibe alınırken; kısa bir süre önce ikilinin yeniden ayrıldıkları iddia edilmişti. Hande Erçel ise bu iddiaları yalanlamış ve öyle bir şeyin olmadığını duyurmuştu. Şimdi ise ikilinin aldatma ve ihanetle ayrıldıkları ağızları açık bırakacak bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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