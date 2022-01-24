Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Bitti! Hande Erçel Kapı Dışarı Etti, Eve Bile Almadı! Artık Geri Dönüşü Yok! Aldatma İddiaları…
Son zamanlar çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı bitti! Hande Erçel’in Kerem Bürsin’i kapı dışarı ettiği konuşulurken; eve bile almadığı gündeme bomba gibi düştü. Geri dönüşü olmayan bir kriz yaşayan ikilinin aldatma iddiaları da arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, örnek çift olarak birçok kez gündeme gelmişlerdi. İkilinin aşkları hayranları tarafından yakın takibe alınırken; kısa bir süre önce ikilinin yeniden ayrıldıkları iddia edilmişti. Hande Erçel ise bu iddiaları yalanlamış ve öyle bir şeyin olmadığını duyurmuştu. Şimdi ise ikilinin aldatma ve ihanetle ayrıldıkları ağızları açık bırakacak bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.