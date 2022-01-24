- 24 Oca 2022 - 14:35 G: 24 Oca 2022 - 15:01

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Bitti! Hande Erçel Kapı Dışarı Etti, Eve Bile Almadı! Artık Geri Dönüşü Yok! Aldatma İddiaları…

Son zamanlar çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı bitti! Hande Erçel’in Kerem Bürsin’i kapı dışarı ettiği konuşulurken; eve bile almadığı gündeme bomba gibi düştü. Geri dönüşü olmayan bir kriz yaşayan ikilinin aldatma iddiaları da arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, örnek çift olarak birçok kez gündeme gelmişlerdi. İkilinin aşkları hayranları tarafından yakın takibe alınırken; kısa bir süre önce ikilinin yeniden ayrıldıkları iddia edilmişti. Hande Erçel ise bu iddiaları yalanlamış ve öyle bir şeyin olmadığını duyurmuştu. Şimdi ise ikilinin aldatma ve ihanetle ayrıldıkları ağızları açık bırakacak bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Oca 2022 - 14:35 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Aycan, Sema ve Adem İçin Karar Çıktı! Sessizce Diskalifiye Edildiler! Koronavirüs Deniyordu; Perperişan Etti! Meğer Perde Arkasında… mask
Survivor Aycan, Sema ve Adem İçin Karar Çıktı! Sessizce Diskalifiye Edildiler! Koronavirüs Deniyordu; Perperişan Etti! Meğer Perde Arkasında…
Masumlar Apartmanı Dizisinden Han Gidiyor O İsim Geliyor! Aras Bulut İynemli Şoku Titretti! Her Şeyi Yakıp Yıkacak; Yine Gözyaşı, Yine Hüsran… mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden Han Gidiyor O İsim Geliyor! Aras Bulut İynemli Şoku Titretti! Her Şeyi Yakıp Yıkacak; Yine Gözyaşı, Yine Hüsran…
Survivor Ayşe’den Fizik Şov! Leopar Desenli Minicik Eteğini Giydi, Bacak Bacak Üstüne Attı! “Kilolu” Diyenlere İnat; Eridi Bitti! Son Hali… mask
Survivor Ayşe’den Fizik Şov! Leopar Desenli Minicik Eteğini Giydi, Bacak Bacak Üstüne Attı! “Kilolu” Diyenlere İnat; Eridi Bitti! Son Hali…
Dilan Çiçek Deniz’den Havuz Paylaşımı! -11 Derecede Mayosuyla Poz Verdi, Alev Alev Yaktı! “Yaktın Bizi Dilan” Çukur’un Sena’sı… mask
Dilan Çiçek Deniz’den Havuz Paylaşımı! -11 Derecede Mayosuyla Poz Verdi, Alev Alev Yaktı! “Yaktın Bizi Dilan” Çukur’un Sena’sı…
Yargı Dizisinde Zafer’e Ne Olduğu Ortaya Çıktı! Katili Aranıyordu, Milyonlar Tir Tir Titredi! Senaristten Darbe Gibi Darbe! Meğer… mask
Yargı Dizisinde Zafer’e Ne Olduğu Ortaya Çıktı! Katili Aranıyordu, Milyonlar Tir Tir Titredi! Senaristten Darbe Gibi Darbe! Meğer…
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Hapı Yuttu! Nalan’dan Gelen Şok Karar Feride’yi Delirtti! Kürtaj Şoku Yaşandı, Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Hapı Yuttu! Nalan’dan Gelen Şok Karar Feride’yi Delirtti! Kürtaj Şoku Yaşandı, Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?
Survivor Batuhan Karacakaya’ya Diskalifiye Şoku! Pılını Pırtını Toplayıp; İstanbul’a Dönüyor! Acun Ilıcalı’nın Karşısında Dedikleri Cinnet Yaşattı! mask
Survivor Batuhan Karacakaya’ya Diskalifiye Şoku! Pılını Pırtını Toplayıp; İstanbul’a Dönüyor! Acun Ilıcalı’nın Karşısında Dedikleri Cinnet Yaşattı!
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Cayır Cayır Yaktı! Minicik Deri Eteğiyle İncecik Belini Gösterdi! Fizik Şov Yaptı; Görenler Eridi! “Acil İtfaiye!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Cayır Cayır Yaktı! Minicik Deri Eteğiyle İncecik Belini Gösterdi! Fizik Şov Yaptı; Görenler Eridi! “Acil İtfaiye!”
Masterchef Şampiyonu Acun Medya’yı İfşaladı! Kupada, Önlükte Alınacak! Şefler İçin Öyle Bir Şey Dedi Ki, Akıllar Yerinden Çıktı! Meğer… mask
Masterchef Şampiyonu Acun Medya’yı İfşaladı! Kupada, Önlükte Alınacak! Şefler İçin Öyle Bir Şey Dedi Ki, Akıllar Yerinden Çıktı! Meğer…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Havuz Başı Pozu! Açıldı Saçıldı; Dondurucu Soğukta Öyle Bir Poz Verdi Ki… Görenler Eridi Bitti! “Yandık!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Havuz Başı Pozu! Açıldı Saçıldı; Dondurucu Soğukta Öyle Bir Poz Verdi Ki… Görenler Eridi Bitti! “Yandık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Bitti! Hande Erçel Kapı Dışarı Etti, Eve Bile Almadı! Artık Geri Dönüşü Yok! Aldatma İddiaları… mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Bitti! Hande Erçel Kapı Dışarı Etti, Eve Bile Almadı! Artık Geri Dönüşü Yok! Aldatma İddiaları…
Süslü Korkuluk Dizisi Uyarlama Mı Gerçek Hayat Hikayesi Mi? Süslü Korkuluk Dizisi Hangi Kitaptan Uyarlama, Konusu Nedir? mask
Süslü Korkuluk Dizisi Uyarlama Mı Gerçek Hayat Hikayesi Mi? Süslü Korkuluk Dizisi Hangi Kitaptan Uyarlama, Konusu Nedir?
Survivor Aycan, Sema ve Adem İçin Karar Çıktı! Sessizce Diskalifiye Edildiler! Koronavirüs Deniyordu; Perperişan Etti! Meğer Perde Arkasında… mask
Survivor Aycan, Sema ve Adem İçin Karar Çıktı! Sessizce Diskalifiye Edildiler! Koronavirüs Deniyordu; Perperişan Etti! Meğer Perde Arkasında…
Arif Sağ’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Arif Sağ Hastalığı Nedir, Sağlık Durumu Nasıl? mask
Arif Sağ’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Arif Sağ Hastalığı Nedir, Sağlık Durumu Nasıl?
Masumlar Apartmanı Dizisinden Han Gidiyor O İsim Geliyor! Aras Bulut İynemli Şoku Titretti! Her Şeyi Yakıp Yıkacak; Yine Gözyaşı, Yine Hüsran… mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden Han Gidiyor O İsim Geliyor! Aras Bulut İynemli Şoku Titretti! Her Şeyi Yakıp Yıkacak; Yine Gözyaşı, Yine Hüsran…
Survivor Ayşe’den Fizik Şov! Leopar Desenli Minicik Eteğini Giydi, Bacak Bacak Üstüne Attı! “Kilolu” Diyenlere İnat; Eridi Bitti! Son Hali… mask
Survivor Ayşe’den Fizik Şov! Leopar Desenli Minicik Eteğini Giydi, Bacak Bacak Üstüne Attı! “Kilolu” Diyenlere İnat; Eridi Bitti! Son Hali…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status