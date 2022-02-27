- 27 Şub 2022 - 22:22 G: 27 Şub 2022 - 22:23

Derin Talu Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında… Sevgilisi Hakan Sabancı İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar ile gündemlere gelen Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, ünlü isimlerden birinin hedefine girdi. Hakan Sabancı’nın eski sevgilisi tarafından ağır sözler ile eleştirilen Derin Talu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar ile gündemlere gelen Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, ünlü isimlerden birinin hedefine girdi. Hakan Sabancı’nın eski sevgilisi tarafından ağır sözler ile eleştirilen Derin Talu, magazin takipçilerinin en çok merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Öte yandan Derin Talu ile Hakan Sabancı arasındaki yaş farkı, herkesi bir hayli şaşırtan detaylardan biri oldu! Peki Foto Haber , Derin Talu Hakan Sabancı ile sevgili mi? Derin Talu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…

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27 Şub 2022 - 22:22 - Magazin

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