Selin Sezgin Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı kaldı! Partneri Erol Gedik İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Yeni sezon için birbirinden iddialı dizileri seyircisi ile buluşturmaya hazırlayan TV8 ekranları, yeni günlük dizisini duyurdu. Önümüzdeki haftalardan itibaren seyircisinin karşısına ‘Canım Annem’ isimli dizi ile çıkacağını duyuran TV8 ekranları, merak uyandıran bir fragman ile seyircisi geçtiğimiz gün buluşturdu. Bu fragman ile birlikte kadroda yer aldığı öğrenilen Selin Sezgin ise, yaşı ile herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Canım Annem dizi oyuncusu Selin Sezgin kimdir? Selin Sezgin kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…



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