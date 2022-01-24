Süslü Korkuluk Dizi Oyuncusu Çağatay Ulusoy Bakın Kaç Yaşında… Partneri Alina Boz İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Çağatay Ulusoy, şimdilerde hayranlarının mercek altına aldığı isimlerden biri haline geldi. Yaşı ile herkesi bir şaşırtan yakışıklı oyuncu, bakın bu sene kaç yaşına girdi. İşte Çağatay Ulusoy ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
TV8 ekranlarının yeni dizisi Süslü Korkuluk ile seyircisinin karşısına dönmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy, şimdilerde hayranlarının mercek altına aldığı isimlerden biri haline geldi. Yaşı ile herkesi bir şaşırtan yakışıklı oyuncu, bakın bu sene kaç yaşına girdi! Peki, Süslü Korkuluk dizi oyuncusu Çağatay Ulusoy kaç yaşında? Çağatay Ulusoy kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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24 Oca 2022 - 16:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.