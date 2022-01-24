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24 Oca 2022 - 16:23

Süslü Korkuluk Dizi Oyuncusu Çağatay Ulusoy Bakın Kaç Yaşında… Partneri Alina Boz İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Çağatay Ulusoy, şimdilerde hayranlarının mercek altına aldığı isimlerden biri haline geldi. Yaşı ile herkesi bir şaşırtan yakışıklı oyuncu, bakın bu sene kaç yaşına girdi. İşte Çağatay Ulusoy ile ilgili merak edilen tüm detaylar...