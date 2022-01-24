Baba Dizi Oyuncusu Beril Pozam Bakın Kaç Yaşında… Partneri Tolga Sarıtaş İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Merak ile beklenilen Baba isimli dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Beril Pozam ise, şimdilerde televizyon izleyicisinin bir hayli merak ettiği isimlerden biri haline dönüştü. Sizde başarılı oyuncu Beril Pozam ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Yeni dizileri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden televizyon kanalları, şimdilerde dizi yarışına girmeye başladı. O yarışa iddialı bir yapım ile dahil olan Show TV ekranları önümüzdeki günlerde Baba isimli bir dizi ile seyircisinin karşısına çıkacağını duyurdu. Merak ile beklenilen Baba isimli dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Beril Pozam ise, şimdilerde televizyon izleyicisinin bir hayli merak ettiği isimlerden biri haline dönüştü. Peki, Baba dizisi oyuncusu Beril Pozam kaç yaşında? Beril Pozam kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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24 Oca 2022 - 16:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.