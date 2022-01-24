Baba Dizi Oyuncusu Beril Pozam Bakın Kaç Yaşında… Partneri Tolga Sarıtaş İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Yeni dizileri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden televizyon kanalları, şimdilerde dizi yarışına girmeye başladı. O yarışa iddialı bir yapım ile dahil olan Show TV ekranları önümüzdeki günlerde Baba isimli bir dizi ile seyircisinin karşısına çıkacağını duyurdu. Merak ile beklenilen Baba isimli dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Beril Pozam ise, şimdilerde televizyon izleyicisinin bir hayli merak ettiği isimlerden biri haline dönüştü. Peki, Baba dizisi oyuncusu Beril Pozam kaç yaşında? Beril Pozam kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…



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