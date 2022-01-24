Masterchef Sergen Mehmet Şefle Anlaşmayı İmzaladı! Köfteci Dükkanı Bitti, Zinciri Vurdu! O Paylaşım Her Şeyi Ele Verdi! Meğer…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran ve gönüllerde şampiyon olan Sergen Özen, Mehmet Şefle çalışmalara başladı! Köfteci dükkanını kapatacağı ve zincire vuracağı konuşulurken; o paylaşım ise her şeyin ortaya çıkmasına neden oldu. Sergen Özen sevenlerini şok eden bu paylaşım ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümü büyük bir izlenme alan Masterchef yarışmasının geçtiğimiz haftalarda finali ekranlara gelmişti. Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı arasında yaşanan büyük rekabet sonucunda Eren Kaşıkçı şampiyon olmuştu. Yarışmaya dördüncü olarak veda eden Sergen Özen ise Mehmet Şefle anlaşmayı imzaladı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.