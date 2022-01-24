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24 Oca 2022 - 16:47

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Bambaşka Birisi Oldu! Bunu Yapmak İçin Diziden Ayrıldı, Son Halini Kimse Beğenmedi! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Çağla karakterine hayat veren Melisa Döngel, bambaşka birisi oldu! Bunu yapmak için diziden ayrıldığı konuşulurken; son hali ise tartışmalara neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel’in son hali!