Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Bambaşka Birisi Oldu! Bunu Yapmak İçin Diziden Ayrıldı, Son Halini Kimse Beğenmedi! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Çağla karakterine hayat veren Melisa Döngel, bambaşka birisi oldu! Bunu yapmak için diziden ayrıldığı konuşulurken; son hali ise tartışmalara neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel’in son hali!
Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Aşk Mantık İntikam dizisinden geçtiğimiz bölüm ayrılan Melisa Döngel, soluğu kuaförde aldı. Değişimiyle binlerce tepki alan Melisa Döngel, dikkatleri de üzerine çekti. Diziden ayrıldıktan sonra bambaşka birisi olan Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla’sı Melisa Döngel “Keşke” dedirtti. İşte Melisa Döngel’in tartışma yaratan son hali…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.