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24 Oca 2022 - 17:13

Masumlar Apartmanı Dizisinde Cenaze Var! Ölüm Senaryosu Yazıldı, Son Nokta Konuldu! Derenoğlu Ailesinin Belkemiğiydi Ama Bitti! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizileriden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde cenaze havası var! Yakında bir ölümün yaşanacağını gösteren Masumlar apartmanı dizisinde o oyuncu için son nokta resmen konuldu! Dizinin ve Derenoğlu ailesinin belkemiği olan ismin ayrılacak olması ise dengeleri değiştirdi. İşte ağızları açık bırakan bu o ismin vedası!