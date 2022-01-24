- 24 Oca 2022 - 17:13 G: 24 Oca 2022 - 17:26

Masumlar Apartmanı Dizisinde Cenaze Var! Ölüm Senaryosu Yazıldı, Son Nokta Konuldu! Derenoğlu Ailesinin Belkemiğiydi Ama Bitti! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizileriden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde cenaze havası var! Yakında bir ölümün yaşanacağını gösteren Masumlar apartmanı dizisinde o oyuncu için son nokta resmen konuldu! Dizinin ve Derenoğlu ailesinin belkemiği olan ismin ayrılacak olması ise dengeleri değiştirdi. İşte ağızları açık bırakan bu o ismin vedası!

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde ise gizemli bir adam Han’ın başına bela olmuştu. Önce öldüresiye döven sonrada kaçıran gizemli ismin dengeleri değiştirdiği görüldü! İşte Masumlar Apartmanı dizisinde defteri kapanan isim!

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24 Oca 2022 - 17:13 Ankara- Yaşam

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