Baba Dizi Oyuncusu Özge Yağız Bakın Kaç Yaşında… Partneri Haluk Bilginer İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Show TV ekranlarının önümüzdeki günlerde yayına sokacağı Baba dizisi, yayınladığı tanıtım fragmanı ile büyük bir merak uyandırdı. Farklı konusu kadar bir araya getirdiği oyuncular ile de sıkça adından söz ettiren Baba dizisi, oyuncu Özge Yağız’ı da kadrosuna aldığını duyurdu. Oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de hafızalarda yer edinen Özge Yağız, yaşıyla ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Baba dizisi oyuncusu Özge Yağız kaç yaşında? Özge Yağız kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…



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