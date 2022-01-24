Baba Dizi Oyuncusu Özge Yağız Bakın Kaç Yaşında… Partneri Haluk Bilginer İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Baba dizisi, oyuncu Özge Yağız’ı da kadrosuna aldığını duyurdu. Oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de hafızalarda yer edinen Özge Yağız ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarının önümüzdeki günlerde yayına sokacağı Baba dizisi, yayınladığı tanıtım fragmanı ile büyük bir merak uyandırdı. Farklı konusu kadar bir araya getirdiği oyuncular ile de sıkça adından söz ettiren Baba dizisi, oyuncu Özge Yağız’ı da kadrosuna aldığını duyurdu. Oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de hafızalarda yer edinen Özge Yağız, yaşıyla ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Baba dizisi oyuncusu Özge Yağız kaç yaşında? Özge Yağız kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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24 Oca 2022 - 17:34 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.