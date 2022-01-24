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24 Oca 2022 - 17:36

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Yürekleri Hoplattı! Mavileri Giydi, Ateşi Temsil Etti! Instagram Cayır Cayır… “Yok Böyle Bir Şey!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, yürekleri resmen hoplattı. Mavi, göğüs dekolteli bir paylaşım yapan güzel oyuncu Yasmin Erbil, cesaretiyle ateşi temsil etti! Instagram’ı ateşler içerisinde bırakan Yasmin Erbil, “Yok böyle bir güzellik” yorumlarını arka arkaya aldı!