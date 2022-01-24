Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Yürekleri Hoplattı! Mavileri Giydi, Ateşi Temsil Etti! Instagram Cayır Cayır… “Yok Böyle Bir Şey!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, yürekleri resmen hoplattı. Mavi, göğüs dekolteli bir paylaşım yapan güzel oyuncu Yasmin Erbil, cesaretiyle ateşi temsil etti! Instagram’ı ateşler içerisinde bırakan Yasmin Erbil, “Yok böyle bir güzellik” yorumlarını arka arkaya aldı!
Her hamlesi ayrı bir olay yaratan Yasmin Erbil, Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Canan karakteriyle yıldızını parlatmıştı. Dizide Kumru’nun en yakın arkadaşı ve Kumru’nun babası Doğan’a aşık olan Yasmin Erbil’in sosyal medya hesabından yapmış olduğu göğüs dekolteli paylaşım ise yürekleri yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.