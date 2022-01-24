Okul Yolunda Dizi Oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer Bakın Kaç Yaşında… Partneri Hande Kaptan İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Yunus Emre Yıldırımer ile anlaşan Okul Yolunda dizisi, ünlü ismin yeniden mercek altına alınmasına neden oldu! Peki, Okul Yolunda dizisi oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer ile ilgili detaylar neler? İşte merak edilen tüm detaylar...
ATV ekranlarının yeni dizisi olan Okul Yolunda, önümüzdeki günlerde seyircisi ile buluşmak için hazırlarını tamamladı. Şimdiden büyük bir yankı uyandıran Okul Yolunda dizisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin yıldız oyuncusunu kadrosuna transfer etmeyi başardı. Ünlü oyuncu Yunus Emre Yıldırımer ile anlaşan Okul Yolunda dizisi, ünlü ismin yeniden mercek altına alınmasına neden oldu! Peki, Okul Yolunda dizisi oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer kaç yaşında? Yunus Emre Yıldırımer kimdir, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…
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24 Oca 2022 - 17:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.