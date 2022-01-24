Okul Yolunda Dizi Oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer Bakın Kaç Yaşında… Partneri Hande Kaptan İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…

ATV ekranlarının yeni dizisi olan Okul Yolunda, önümüzdeki günlerde seyircisi ile buluşmak için hazırlarını tamamladı. Şimdiden büyük bir yankı uyandıran Okul Yolunda dizisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin yıldız oyuncusunu kadrosuna transfer etmeyi başardı. Ünlü oyuncu Yunus Emre Yıldırımer ile anlaşan Okul Yolunda dizisi, ünlü ismin yeniden mercek altına alınmasına neden oldu! Peki, Okul Yolunda dizisi oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer kaç yaşında? Yunus Emre Yıldırımer kimdir, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…



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