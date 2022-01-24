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24 Oca 2022 - 17:43

Okul Yolunda Dizi Oyuncusu Nihan Büyükağaç Bakın Kaç Yaşında… Partneri Fatih AL İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Usta oyunculardan biri olan Nihan Büyükağaç ile de anlaşan Okul Yolunda dizisi, ünlü oyuncuyu yeniden gündemlere getirdi! Peki, Okul Yolunda dizisi oyuncusu Nihan Büyükağaç ile ilgili merak edilen detaylar neler? İşte Nihan Büyükağaç ile ilgili tüm detaylar...