Okul Yolunda Dizi Oyuncusu Nihan Büyükağaç Bakın Kaç Yaşında… Partneri Fatih AL İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Usta oyunculardan biri olan Nihan Büyükağaç ile de anlaşan Okul Yolunda dizisi, ünlü oyuncuyu yeniden gündemlere getirdi! Peki, Okul Yolunda dizisi oyuncusu Nihan Büyükağaç ile ilgili merak edilen detaylar neler? İşte Nihan Büyükağaç ile ilgili tüm detaylar...
Ekranların yeni dizisi olacak olan Okul Yolunda dizisi, ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayım başladı. Merak edilen konusuyla televizyon izleyicisinin tüm dikkatini üzerine çekmiş olan Okul Yolunda isimli dizi, usta oyuncu kadrosuyla da televizyon izleyicisinin hoşuna gitti. Usta oyunculardan biri olan Nihan Büyükağaç ile de anlaşan Okul Yolunda dizisi, ünlü oyuncuyu yeniden gündemlere getirdi! Peki, Okul Yolunda dizisi oyuncusu Nihan Büyükağaç kaç yaşında? Nihan Büyükağaç kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
24 Oca 2022 - 17:43 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.