Feyyaz Duman Bakın Kaç Yaşında… Partneri Canan Ergüder İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Bir süredir rol aldığı diziler ile adından sıkça söz ettiren isimlerden biri haline gelmiş olan Feyyaz Duman, yeni bir diziyle seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. Önümüzdeki günlerde Show TV ekranlarından yayınlanacak olan Oğlum isimli dizi ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Feyyaz Duman, şimdiden televizyon izleyicisinin dikkatini çeken isimlerden biri haline dönüştü. Yeni rolü öncesi televizyon izleyicisinin mercek altına aldığı isimlerden biri olan Feyyaz Duman, yaşı ile herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Feyyaz Duman kaç yaşında? Feyyaz Duman kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…



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