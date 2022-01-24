Feyyaz Duman Bakın Kaç Yaşında… Partneri Canan Ergüder İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Feyyaz Duman, yeni bir diziyle seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. Önümüzdeki günlerde Show TV ekranlarından yayınlanacak olan Oğlum isimli dizi ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Feyyaz Duman ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir rol aldığı diziler ile adından sıkça söz ettiren isimlerden biri haline gelmiş olan Feyyaz Duman, yeni bir diziyle seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. Önümüzdeki günlerde Show TV ekranlarından yayınlanacak olan Oğlum isimli dizi ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Feyyaz Duman, şimdiden televizyon izleyicisinin dikkatini çeken isimlerden biri haline dönüştü. Yeni rolü öncesi televizyon izleyicisinin mercek altına aldığı isimlerden biri olan Feyyaz Duman, yaşı ile herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Feyyaz Duman kaç yaşında? Feyyaz Duman kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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24 Oca 2022 - 17:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.