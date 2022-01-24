Bahar Şahin Bakın Kaç Yaşında… Partneri Gülenay Kalkan İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Bahar Şahin, yeni projeleriyle sıkça merak edilir hale geldi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ikinci kez koronavirüse yakalandığı öğrenilen Bahar Şahin’i mercek altına alan magazin takipçileri, ünlü ismin yaşına inanamadı. Sizde Bahar Şahin ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Ekranların genç yeteneklerinden biri olan Bahar Şahin, bir süredir ekranlardan uzak kalmaya başladı. Yeni başlayacak olan dizilerden birinde yer alıp almayacağı merak konusu haline gelen Bahar Şahin, yeni projeleriyle sıkça merak edilir hale geldi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ikinci kez koronavirüse yakalandığı öğrenilen Bahar Şahin’i mercek altına alan magazin takipçileri, ünlü ismin yaşına inanamadı! Peki, Bahar Şahin kaç yaşında? Bahar Şahin kimdir, aslen nereli? Bahar Şahin hangi dizlerde oynadı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
24 Oca 2022 - 17:55 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.