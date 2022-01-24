Bahar Şahin Bakın Kaç Yaşında… Partneri Gülenay Kalkan İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Ekranların genç yeteneklerinden biri olan Bahar Şahin, bir süredir ekranlardan uzak kalmaya başladı. Yeni başlayacak olan dizilerden birinde yer alıp almayacağı merak konusu haline gelen Bahar Şahin, yeni projeleriyle sıkça merak edilir hale geldi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ikinci kez koronavirüse yakalandığı öğrenilen Bahar Şahin’i mercek altına alan magazin takipçileri, ünlü ismin yaşına inanamadı! Peki, Bahar Şahin kaç yaşında? Bahar Şahin kimdir, aslen nereli? Bahar Şahin hangi dizlerde oynadı? İşte, detaylar…



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