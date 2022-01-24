Her insanın zekasının bir olmadığını kimseleri şaşırtmasa da her burcun insanının zekasının bir olmadığı gerçeği herkesi şaşırtan bilgiler arasında yer alıyor. Evet, güçlerini ve özelliklerini yönetildiği gezegenden alan burçlar, insanlara zeka konusunda da birtakım avantajlar sağlıyor. Bu bağlamda bazı burcun insanlarının başarılı olması gerekirken çalışması gerekirken; bazı burcun insanları, çalışmadan tüm sınavları geçebilecek kadar zeki dünyaya geliyor. Öte yandan Zodyak kuşağının e zeki insanlarını görenler, hayrete düşüyor! Peki, ders çalışmadan sınıfı geçen burçlar hangisidir? İşte sadece dinleyerek sınavlara hazırlanan en zeki o burç…