Survivor Ayşe Anne Mi Oldu? Bebeğiyle Paylaşım Yapınca; Ortalık Karıştı! Survivor Ayşe Sessizce Evlendi Mi? Ağızlar Açık Kaldı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında adını duyuran Ayşe Yüksel’in bebek pozları ağızları açık bıraktı. Ayşe Yüksel’den gelen paylaşımlar ise “Ayşe Yüksel anne mi oldu?”, “Ayşe Yüksel sessizce evlendi mi?” soruları beraberinde getirdi. Ortalığı karıştıran ve ağızları açık bırakan bu paylaşım; sosyal medyada tartışma konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasından 3. Olarak elenen Ayşe Yüksel hayranlarının gözünde şampiyon olmuştu! Her geçen gün takipçisi daha çok artan Ayşe Yüksel, gündemi sallayacak bir paylaşımda bulundu. Survivor yarışmasından sonra bambaşka birisi olan Ayşe Yüksel’in bebekli paylaşım yapması ise dengeleri değiştirdi. Peki, Ayşe Yüksel, sessiz sakin evlendi mi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.