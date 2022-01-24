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24 Oca 2022 - 17:55

Survivor Ayşe Anne Mi Oldu? Bebeğiyle Paylaşım Yapınca; Ortalık Karıştı! Survivor Ayşe Sessizce Evlendi Mi? Ağızlar Açık Kaldı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında adını duyuran Ayşe Yüksel’in bebek pozları ağızları açık bıraktı. Ayşe Yüksel’den gelen paylaşımlar ise “Ayşe Yüksel anne mi oldu?”, “Ayşe Yüksel sessizce evlendi mi?” soruları beraberinde getirdi. Ortalığı karıştıran ve ağızları açık bırakan bu paylaşım; sosyal medyada tartışma konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…