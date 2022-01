Her insanın karakteristik özelliklerinde az ya da çok etkisini gösteren burçlar ve yükselen burçlar, kişilerin etrafına nasıl davrandığı konusunda inanılmaz derecede etki gösteriyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, hiçbir haksızlığa sesini dahi yükseltemezken; bazı burcun insanları, haksızlığı görünce adeta deliye dönüyor. Sadece kendisi için değil, başkaları için de ses yükseltebilecek insanlar olan o burçlar, her zaman haklı olan kişinin tarafında oluyor. Öte yandan listede yer alan o burçları görenler, şaşkınlığını ala gizleyemiyor! Peki, haksızlığı asla gelemeyen burçlar hangisidir? İşte hakkını her pahasına koruyan o burç…