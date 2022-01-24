- 24 Oca 2022 - 18:09 G: 24 Oca 2022 - 18:26

Kıskançlığı Öfkeye Dönüştüren Burçlar Hangisidir? İşte Şiddet Eğilimli O Burç…

Bazı insanlar, kıskanılmayı çok sevse de bazı insanlar, kıskanılmaktan hiç hoşlanmıyor. Söz konusu kıskançlık olduğunda da burçlar elbette devreye giriyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları kıskançlık dozunu biraz kaçırabiliyor. Sizde kıskançlık yaparken adeta öfke topuna dönen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

İlişkilerin en zehirli duygusu olan kıskançlık her zaman can sıkabiliyor. Bazı insanlar, kıskanılmayı çok sevse de bazı insanlar, kıskanılmaktan hiç hoşlanmıyor. Söz konusu kıskançlık olduğunda da burçlar elbette devreye giriyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları kıskançlık dozunu biraz kaçırabiliyor. Öte yandan kıskançlığı adeta öfke krizleri ile gösteren ve hatta kıskanınca şiddet eğilimi ortaya çıkan o burcun insanlarını görenler, hemencecik hayrete düşüyor! Peki, kıskançlığı öfkeye dönüştüren burçlar hangisidir? İşte şiddet eğilimli o burç…

24 Oca 2022 - 18:09 - Burç Haberleri

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