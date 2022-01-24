Hafızalar, bazen mucize iken; bazen can sıkıcı kadar kötü anılar ile dolu olabiliyor. Söz konusu insanların hafızaları olduğunda ise, burçlar bu konuda etki gösteren faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda bazı burcun insanlarının hafızaları adeta bir kuyu kadar derin ve dolu iken; bazı burcun insanları, geçmişini hemencecik unutabiliyor. Özellikle bu listede yer alan o burcun insanları, o kadar çabuk her şeyi atlatıyor ki, geçmişe asla ama asla takılmıyor! Peki, geçmişini çabuk unutan burçlar hangisidir? İşte gözü hep gelecekte olan o burç…