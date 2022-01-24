Hadise’nin Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Öyle Bir Gün Seçtiler Ki, Ortalık Yıkıldı! Meğer O Günde… Duyanlar İnanmak İstemiyor! Neler Oluyor?

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler, Hadise’ye 3 milyon lira değerinde olan bir yüzükle evlenme teklifi etmişti. Hadise ise Mehmet Dinçerler’in kendisine etmiş olduğu evlenme teklifini kabul ettiğini “Hikayemiz yeni başlıyor” yorumunda bulunarak duyurmuştu. Akılları yerinden eden bu paylaşım ise Hadise hayranlarını havalara uçurmuştu. İkilinin ne zaman nikah masasına oturacağı merak konusu olmuştu ki, sonunda bir tarih her şeyi değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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