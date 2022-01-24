Hadise’nin Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Öyle Bir Gün Seçtiler Ki, Ortalık Yıkıldı! Meğer O Günde… Duyanlar İnanmak İstemiyor! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin iddialara göre düğün tarihi ortaya çıktı. Mehmet Dinçerler’le öyle bir gün seçtiler ki, ortalık resmen yıkıldı. Duyanların duyduklarına inanmak istemedikleri tarih; akılları yerinden etti. Meğer ikili resmi olarak o günde…
Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler, Hadise’ye 3 milyon lira değerinde olan bir yüzükle evlenme teklifi etmişti. Hadise ise Mehmet Dinçerler’in kendisine etmiş olduğu evlenme teklifini kabul ettiğini “Hikayemiz yeni başlıyor” yorumunda bulunarak duyurmuştu. Akılları yerinden eden bu paylaşım ise Hadise hayranlarını havalara uçurmuştu. İkilinin ne zaman nikah masasına oturacağı merak konusu olmuştu ki, sonunda bir tarih her şeyi değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.