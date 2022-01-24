24 Oca 2022 - 18:55 Güncelleme: 24 Oca 2022 - 19:09
Masterchef Burcu’nun Fatma Girik Gerçeği! Ajda Pekkan’la Aynı Evde Yaşamıştı, Meğer Girik’le… Kimse Tahmin Bile Edemezdi!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Burcu Önal’dan Fatma Girik gerçeği şok etti. Ajda Pekkan’la aynı evde yaşadığını duyuran Burcu Önal, bugün vefat eden usta sanatçı Fatma Girik’le ağızları açık bıraktı. Kimse tahmin bile edemezdi ama…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında en başarılı kadın olarak bilinen ve asla savaşından vazgeçmeyen Burcu Önal, gündeme bomba gibi düştü. Ajda Pekkan gerçeğinden sonra birde Fatma Girik’le olan ilişkisini açıklayan Burcu Önal, “Yok artık” dedirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.