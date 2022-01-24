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24 Oca 2022 - 18:55

Masterchef Burcu’nun Fatma Girik Gerçeği! Ajda Pekkan’la Aynı Evde Yaşamıştı, Meğer Girik’le… Kimse Tahmin Bile Edemezdi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Burcu Önal’dan Fatma Girik gerçeği şok etti. Ajda Pekkan’la aynı evde yaşadığını duyuran Burcu Önal, bugün vefat eden usta sanatçı Fatma Girik’le ağızları açık bıraktı. Kimse tahmin bile edemezdi ama…