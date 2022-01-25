- 25 Oca 2022 - 22:20

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Ocak 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 25 Ocak 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 25 Ocak 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Güne bölgelerinde yaşanan su kesintileri uyanıp uyanmayacağını merak eden başkentliler, bugün Ankara’da yaşanacak olan su kesintilerine dair bilgi almak istiyor. Konuya büyük bir hassasiyet ile yaklaşan ASKİ ise, başkentlilere bugün de bilgi vermeyi ihmal etmiyor.

Peki, ASKİ 25 Ocak Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 25 Ocak Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

GÖLBAŞI Su Kesintileri

Arıza Tarihi: 25.01.2022 11:30:00
Tamir Tarihi: 25.01.2022 15:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi 241 sokakta Q 100 çelik hattaki arıza nedeniyle 25/01/2022 saat 11:30 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: TRT HABERCİLER SİTESİ

BEYPAZARI Su Kesintileri

Arıza Tarihi: 25.01.2022 15:00:00
Tamir Tarihi: 25.01.2022 17:30:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ HACIKARA 1 SOKAK TA ABONE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTI R
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ HACIKARA 1 SOKAK VE BİR KISMI


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25 Oca 2022 - 22:20 - Yaşam

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