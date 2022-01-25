- 25 Oca 2022 - 22:16 G: 25 Oca 2022 - 22:20

25 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 25 Ocak 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Elektrik kesintileri ile karşı karşıya kalan başkentliler, Ankara’da elektriklerin ne zaman geri geleceğini merak ediyor. Ankara’da bugün yaşanacak olan elektrik kesintilerinin son bulacağı saati araştırmaya başlayan başkentliler, konuyu öncelikli gündemi haline getirmiş bulunuyor. Peki, 25 Ocak Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 25 Ocak Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

25 Oca 2022 - 22:16 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
24 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
24 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Elektrik Kesintisi! 23 Ocak 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 23 Ocak 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara’da Hamsi Fiyatları Merak Uyandırdı! Ankara Hamsi Balık Fiyatları 23 Ocak 2022 Ne Kadar? Ankara Balık Hal Fiyatları 2022 Ne Kadar? mask
Ankara’da Hamsi Fiyatları Merak Uyandırdı! Ankara Hamsi Balık Fiyatları 23 Ocak 2022 Ne Kadar? Ankara Balık Hal Fiyatları 2022 Ne Kadar?
Ankara'da Şehir Görüntüsü Gitti; Bembeyaz Görüntü Geldi! Öyle Bir Kar Yağıyor ki; Nefes Almak Bile Zorlaşıyor 23 Ocak Ankara Hava Durumu mask
Ankara'da Şehir Görüntüsü Gitti; Bembeyaz Görüntü Geldi! Öyle Bir Kar Yağıyor ki; Nefes Almak Bile Zorlaşıyor 23 Ocak Ankara Hava Durumu
Ankara'da Zamlı Dolmuş Ücretleri Olay Oldu! Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara dolmuş fiyatları 2022 Öğrenci Kaç Tl Oldu? mask
Ankara'da Zamlı Dolmuş Ücretleri Olay Oldu! Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara dolmuş fiyatları 2022 Öğrenci Kaç Tl Oldu?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 21 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 21 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 21 Ocak 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 21 Ocak 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara’da Kar Ve Ayaz Kabus Olacak! Tüm Şehir 6 Gün Resmen İptal… Meteoroloji Ankara İçin 5 Günlük Hava Tahmin Raporunu Yayımladı! İşte Ankara 21 Ocak Hava Durumu mask
Ankara’da Kar Ve Ayaz Kabus Olacak! Tüm Şehir 6 Gün Resmen İptal… Meteoroloji Ankara İçin 5 Günlük Hava Tahmin Raporunu Yayımladı! İşte Ankara 21 Ocak Hava Durumu
Ankara Mamak Pazar Yerleri 2022! Bugün Mamak'da nerede pazar var? İşte Mamak Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Mamak Pazar Yerleri 2022! Bugün Mamak'da nerede pazar var? İşte Mamak Pazar Yerleri ve Günleri
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kendisine Önem Vermeyen Burçlar Hangisidir? İşte Motivasyon Düşük O Burçlar… mask
Kendisine Önem Vermeyen Burçlar Hangisidir? İşte Motivasyon Düşük O Burçlar…
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Ocak 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Ocak 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
25 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
25 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Evidea, Ankara’ya üçüncü mağazasını açıyor! İşte Ankara Evidea Mağazaları mask
Evidea, Ankara’ya üçüncü mağazasını açıyor! İşte Ankara Evidea Mağazaları
2022’de çıkması merakla beklenen 10 oyun! İşte En popüler oyunlar 2022 mask
2022’de çıkması merakla beklenen 10 oyun! İşte En popüler oyunlar 2022
Sürekli Evi Terk Eden Burçlar Hangisidir? İşte Anksiyete Bozukluğu Yaşayan O Burçlar… mask
Sürekli Evi Terk Eden Burçlar Hangisidir? İşte Anksiyete Bozukluğu Yaşayan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status