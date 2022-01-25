Masterchef Hasan’ın Sevgilisinden Fizik Şov! Doktor Hülya İncecik Halini Kanıtladı! Alev Alev Yaktı, Üzerine Yapışan Deri Pantolonuyla...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te gönüllerin şampiyonu olan Hasan Biltekin’in sevgilisini görenler şok oldu! Fiziğiyle adeta şov yapan Doktor Hülya, incecik halini kanıtladı. Güzelliğiyle bir kez daha herkesi alev alev yakan Hasan Biltekin’in sevgilisi Doktor Hülya, deri pantolonuyla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının finali geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Finalde Eren Kaşıkçı ile karşı karşıya gelen Hasan Biltekin, birinci olmak ve kupayı kaldırmak için kıyasıya mücadele etmişti. Yarışmada sık sık sevgilisi anan Hasan Biltekin, gündeme sevgilisiyle sık sık düşmüştü. Şimdi ise Hasan Biltekin’in sevgilisi Doktor Hülya, üzerine yapışan deri pantolonuyla nefesleri bir kez daha kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.