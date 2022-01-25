Masterchef Hasan’ın Sevgilisinden Fizik Şov! Doktor Hülya İncecik Halini Kanıtladı! Alev Alev Yaktı, Üzerine Yapışan Deri Pantolonuyla...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının finali geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Finalde Eren Kaşıkçı ile karşı karşıya gelen Hasan Biltekin, birinci olmak ve kupayı kaldırmak için kıyasıya mücadele etmişti. Yarışmada sık sık sevgilisi anan Hasan Biltekin, gündeme sevgilisiyle sık sık düşmüştü. Şimdi ise Hasan Biltekin’in sevgilisi Doktor Hülya, üzerine yapışan deri pantolonuyla nefesleri bir kez daha kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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