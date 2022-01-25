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25 Oca 2022 - 10:46

Yasak Elma Dizisinden Kumru Ayrılıyor! Defteri Kapandı, Yıldız Tokat Gibi Çarptı! “Kurtulduk!” Bitti, Yok Oldu Gitti! “Hoşça Kal”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden Kumru resmen ayrıldı! Defteri kapanan isme ilk tokat ise Yıldız’dan geldi! Birçok kişi ise bunun üzerine “Kurtulduk” yorumlarında bulundu. Yok olup giden isme “Hoşça kal” mesajları arka arkaya geldi. Dengeleri değiştiren bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…