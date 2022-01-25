Yasak Elma Dizisinden Kumru Ayrılıyor! Defteri Kapandı, Yıldız Tokat Gibi Çarptı! “Kurtulduk!” Bitti, Yok Oldu Gitti! “Hoşça Kal”
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden Kumru resmen ayrıldı! Defteri kapanan isme ilk tokat ise Yıldız’dan geldi! Birçok kişi ise bunun üzerine “Kurtulduk” yorumlarında bulundu. Yok olup giden isme “Hoşça kal” mesajları arka arkaya geldi. Dengeleri değiştiren bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Şahin, Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her Pazartesi günü kıyameti koparan Yasak Elma dizisinin son bölümünde ise Çağatay ve Kumru evlenecekti ama Kumru son anda her şeyi öğrendi. Çağatay’ın gerçek yüzünü gören Kumru ise öyle bir şey yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.