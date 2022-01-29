- 29 Oca 2022 - 23:57

Üç Kuruş Dizisi Aras Bulut İynemli Transferi Şok Etti! Neriman’ın Hiç Görmediği Oğlu Ortaya Çıktı! Ortalık Yıkılacak; Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki…

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş’a iddialara göre Aras Bulut İynemli sonunda geliyor! Neriman’ın hiç görmediği oğlu ortaya çıkarken; ortalığı yıkacak gerçekler ise arka arkaya sıralandı! Yakın zamanda Çıngıraklı Mahallesini sallayacak olan bir olayın yaşanacağı belli olurken; ünlü oyuncu ise hayranlarını şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygırlaroğlu, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora gibi birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu Üç Kuruş dizisi Pazartesi akşamlarını sallamaya devam ediyor. Son bölümüyle ağızları açık bırakan Üç Kuruş dizisinde Nursel Köse’nin hayat verdiği Neriman karakterinin yıllarca sakladığı sır sonunda ortaya çıktı! Peki, Aras Bulut İynemli, diziye ne zaman dahil olacak?

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29 Oca 2022 - 23:57 Ankara- Yaşam

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