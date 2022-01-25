Anasayfa/

Foto Galeri/

25 Oca 2022 - 11:16

Üç Kuruş Dizisine Aras Bulut İynemli Sonunda Geliyor! Neriman’ın Hiç Görmediği Oğlu Ortaya Çıktı! Ortalık Yıkılacak; Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki…

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş’a iddialara göre Aras Bulut İynemli sonunda geliyor! Neriman’ın hiç görmediği oğlu ortaya çıkarken; ortalığı yıkacak gerçekler ise arka arkaya sıralandı! Yakın zamanda Çıngıraklı Mahallesini sallayacak olan bir olayın yaşanacağı belli olurken; ünlü oyuncu ise hayranlarını şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…