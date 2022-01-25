Gülşen’den Kasığına Kadar Açılan Şok Pozlar! İçine Hiçbir Şey Giymedi, Her Şeyi Belli Oldu! Görenler Yanıp Tutuşuyor! “Maşallah Kadın”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen’den kasıklarına kadar açılan kıyafetleriyle şok pozları arka arkaya paylaştı. İç çamaşırı giymeyen güzel şarkıcının ise tüm fiziğinin detayları ortaya çıktı. Görenleri yakıp yıkan Gülşen, gündemde bomba etkisi yaratı. İşte paylaşımıyla herkesten “Maşallah” alan Gülşen’in kıyafeti…
Geçtiğimiz günlerde transparan bir kıyafet giyerek iç çamaşırını gösteren Gülşen nefesleri kesmişti. Kusursuz fiziğini bir kez daha sergileyen Gülşen’e ise hem eleştiriler, hem de övgüler gelmişti. Güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktıran Gülşen, şimdide kasığına kadar açılan yırtmaçlı, iç çamaşırsız halleriyle alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.