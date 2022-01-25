Gülşen’den Kasığına Kadar Açılan Şok Pozlar! İçine Hiçbir Şey Giymedi, Her Şeyi Belli Oldu! Görenler Yanıp Tutuşuyor! “Maşallah Kadın”

Geçtiğimiz günlerde transparan bir kıyafet giyerek iç çamaşırını gösteren Gülşen nefesleri kesmişti. Kusursuz fiziğini bir kez daha sergileyen Gülşen’e ise hem eleştiriler, hem de övgüler gelmişti. Güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktıran Gülşen, şimdide kasığına kadar açılan yırtmaçlı, iç çamaşırsız halleriyle alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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