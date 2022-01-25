Survivor’da Acun Ilıcalı İlk Diskalifiyeyi Açıkladı! “Naylon Adamsın” Berkan Pılını Pırtını Topluyor! İstanbul Bileti Alındı… “Yok Artık!”

Survivor yarışmasında Batuhan ve Berkan, oyun başlamadan hemen önce tartışmaya başladı. Berkan’ın Batuhan’ın el kaldırmasına karşılık olarak; “O elini indir yoksa fena yaparım” sözleri Batuhan’ı iyice ateşledi. Batuhan ise konu hakkında “Benim karşımda adam gibi dur” demesi ipleri koparttı. İkili arasında “Adam ol” kavgası yaşanırken; bu durum ise konseye taşındı. Batuhan ise konseyde sözlerini bitirdikten hemen sonra Berkan’a dönerek; “Naylon adamsın” deyince diskalifiyeyi Acun Ilıcalı resmen duyurdu!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!