Survivor’da Acun Ilıcalı İlk Diskalifiyeyi Açıkladı! “Naylon Adamsın” Berkan Pılını Pırtını Topluyor! İstanbul Bileti Alındı… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Acun Ilıcalı’dan ilk diskalifiye açıklaması resmen geldi. Batuhan’ın konseyde “Naylon adamsın” demesi olay yaratırken; Berkan’ın ise pılını pırtını toplamak zorunda kalacağı iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor yarışmasında Batuhan ve Berkan, oyun başlamadan hemen önce tartışmaya başladı. Berkan’ın Batuhan’ın el kaldırmasına karşılık olarak; “O elini indir yoksa fena yaparım” sözleri Batuhan’ı iyice ateşledi. Batuhan ise konu hakkında “Benim karşımda adam gibi dur” demesi ipleri koparttı. İkili arasında “Adam ol” kavgası yaşanırken; bu durum ise konseye taşındı. Batuhan ise konseyde sözlerini bitirdikten hemen sonra Berkan’a dönerek; “Naylon adamsın” deyince diskalifiyeyi Acun Ilıcalı resmen duyurdu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.