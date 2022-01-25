- 25 Oca 2022 - 11:58 G: 25 Oca 2022 - 12:19

Survivor’da Acun Ilıcalı İlk Diskalifiyeyi Açıkladı! “Naylon Adamsın” Berkan Pılını Pırtını Topluyor! İstanbul Bileti Alındı… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Acun Ilıcalı’dan ilk diskalifiye açıklaması resmen geldi. Batuhan’ın konseyde “Naylon adamsın” demesi olay yaratırken; Berkan’ın ise pılını pırtını toplamak zorunda kalacağı iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Survivor yarışmasında Batuhan ve Berkan, oyun başlamadan hemen önce tartışmaya başladı. Berkan’ın Batuhan’ın el kaldırmasına karşılık olarak; “O elini indir yoksa fena yaparım” sözleri Batuhan’ı iyice ateşledi. Batuhan ise konu hakkında “Benim karşımda adam gibi dur” demesi ipleri koparttı. İkili arasında “Adam ol” kavgası yaşanırken; bu durum ise konseye taşındı. Batuhan ise konseyde sözlerini bitirdikten hemen sonra Berkan’a dönerek; “Naylon adamsın” deyince diskalifiyeyi Acun Ilıcalı resmen duyurdu!

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25 Oca 2022 - 11:58 Ankara- Yaşam

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