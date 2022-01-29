- 29 Oca 2022 - 16:54

Survivor Berna Gönüller Adasını Birbirine Kattı! Acun Ilıcalı Bile Ayıramadı, Sözleriyle Tekme Tokat Attı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Berna tehditkar sözler! Adayı alev alev yakan Berna, sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. Sözleriyle izleyicisinden “Kendi sonunu hazırlıyor” yorumlarını alan Berna Keklikler, gümbür gümbür geleceğini dile getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sürgün adasına giden isimlerden biri olan Berna Keklikler ise adaya gidince ortalığı yıkacağını belirten bir açıklama yaptı. Peki, neler oluyor?

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29 Oca 2022 - 16:54 Ankara- Yaşam

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