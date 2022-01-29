Survivor Berna Gönüller Adasını Birbirine Kattı! Acun Ilıcalı Bile Ayıramadı, Sözleriyle Tekme Tokat Attı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sürgün adasına giden isimlerden biri olan Berna Keklikler ise adaya gidince ortalığı yıkacağını belirten bir açıklama yaptı. Peki, neler oluyor?

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