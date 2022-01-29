29 Oca 2022 - 14:28 Güncelleme: 29 Oca 2022 - 14:49
Survivor Berna Gönüller Adasını Darmaduman Etti! Önünde Acun Ilıcalı Bile Duramadı, Sözleriyle Tekme Tokat Daldı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Berna tehditkar sözler! Adayı alev alev yakan Berna, sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. Sözleriyle izleyicisinden “Kendi sonunu hazırlıyor” yorumlarını alan Berna Keklikler, gümbür gümbür geleceğini dile getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sürgün adasına giden isimlerden biri olan Berna Keklikler ise adaya gidince ortalığı yıkacağını belirten bir açıklama yaptı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.