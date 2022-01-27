- 27 Oca 2022 - 23:04 G: 27 Oca 2022 - 23:05

Şükrü Özyıldız'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Demet Özdemir İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, aldığı ayrılık kararıyla herkesi şoke etmişti. O ayrılığın ardındaki isim olduğu iddia edilen Şükrü Özyıldız ise, şimdilerde magazin takipçilerinin en çok takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Sizde Şükrü Özyıldız ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, aldığı ayrılık kararıyla herkesi şoke etmişti. O ayrılığın ardındaki isim olduğu iddia edilen Şükrü Özyıldız ise, şimdilerde magazin takipçilerinin en çok takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Peki, Şükrü Özyıldız kaç yaşında? Şükrü Özyıldız kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


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27 Oca 2022 - 23:04 - Magazin

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