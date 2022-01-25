Alişan’dan Yıkan Haber! Ölümlerden Dönmüştü, Son Açıklama Geldi! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı; Hayranları Şok oldu!
Bir süredir geçirdiği yağ aldırma ameliyatı nedeniyle mahkemelik olmuş olan ünlü şarkıcı Alişan’ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık takipsizlik kararı verdiği o davada yeni bir gelişmenin yaşanması Alişan’ın hayranlarını bir hayli meraklandırırken tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir geçirdiği yağ aldırma ameliyatı nedeniyle mahkemelik olmuş olan ünlü şarkıcı Alişan’ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık takipsizlik kararı verdiği o davada yeni bir gelişmenin yaşanması Alişan’ın hayranlarını bir hayli meraklandırırken; ünlü şarkıcıdan da ilk açıklama geldi. Öte yandan ölümden döndüğü o ameliyata dair konuşan Alişan, bakın neler neler dedi! Peki, Alişan yağ aldırma ameliyatı ile ilgili neler dedi? Alişan’ın yağ aldırma nedeniyle açtığı davayı kazandı mı? İşte, detaylar…
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25 Oca 2022 - 14:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.