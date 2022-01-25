Alişan’dan Yıkan Haber! Ölümlerden Dönmüştü, Son Açıklama Geldi! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı; Hayranları Şok oldu!

Bir süredir geçirdiği yağ aldırma ameliyatı nedeniyle mahkemelik olmuş olan ünlü şarkıcı Alişan’ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık takipsizlik kararı verdiği o davada yeni bir gelişmenin yaşanması Alişan’ın hayranlarını bir hayli meraklandırırken; ünlü şarkıcıdan da ilk açıklama geldi. Öte yandan ölümden döndüğü o ameliyata dair konuşan Alişan, bakın neler neler dedi! Peki, Alişan yağ aldırma ameliyatı ile ilgili neler dedi? Alişan’ın yağ aldırma nedeniyle açtığı davayı kazandı mı? İşte, detaylar…



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