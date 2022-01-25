- 25 Oca 2022 - 14:33 G: 25 Oca 2022 - 16:06

Alişan’dan Yıkan Haber! Ölümlerden Dönmüştü, Son Açıklama Geldi! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı; Hayranları Şok oldu!

Bir süredir geçirdiği yağ aldırma ameliyatı nedeniyle mahkemelik olmuş olan ünlü şarkıcı Alişan’ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık takipsizlik kararı verdiği o davada yeni bir gelişmenin yaşanması Alişan’ın hayranlarını bir hayli meraklandırırken tüm detaylar haberimizde...

Bir süredir geçirdiği yağ aldırma ameliyatı nedeniyle mahkemelik olmuş olan ünlü şarkıcı Alişan’ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık takipsizlik kararı verdiği o davada yeni bir gelişmenin yaşanması Alişan’ın hayranlarını bir hayli meraklandırırken; ünlü şarkıcıdan da ilk açıklama geldi. Öte yandan ölümden döndüğü o ameliyata dair konuşan Alişan, bakın neler neler dedi! Peki, Alişan yağ aldırma ameliyatı ile ilgili neler dedi? Alişan’ın yağ aldırma nedeniyle açtığı davayı kazandı mı? İşte, detaylar…


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25 Oca 2022 - 14:33 - Magazin

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