Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Yeni Haliyle Titretti! Kimse Bunu Beklemiyordu, Akıllar Yerinden Çıktı! Öyle Bir Hale Geldi Ki…
Bir süredir rol aldığı Aşk Mantık İntikam isimli dizi ile adından sıkça söz ettiren dizinin Çağla’sı Melisa Döngel, inanılmaz bir değişim geçirdi. Kendisine yaptırdığı değişiklikle aktif bir biçimde kullandığı sosyal medya hesabı aracılığıyla takipçilerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Melisa Döngel ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir rol aldığı Aşk Mantık İntikam isimli dizi ile adından sıkça söz ettiren dizinin Çağla’sı Melisa Döngel, inanılmaz bir değişim geçirdi. Kendisine yaptırdığı değişiklikle aktif bir biçimde kullandığı sosyal medya hesabı aracılığıyla takipçilerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Melisa Döngel, herkesin ağzını adeta açık bıraktı. Melisa Döngel’in yeni haline ise, takipçilerinden yorumlar gecikmedi. Peki, Melisa Döngel nasıl bir imaj değişikliği geçirdi? Melisa Döngel’in yeni hali nasıl? İşte, detaylar…
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25 Oca 2022 - 15:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.