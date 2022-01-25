Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Yeni Haliyle Titretti! Kimse Bunu Beklemiyordu, Akıllar Yerinden Çıktı! Öyle Bir Hale Geldi Ki…

Bir süredir rol aldığı Aşk Mantık İntikam isimli dizi ile adından sıkça söz ettiren dizinin Çağla’sı Melisa Döngel, inanılmaz bir değişim geçirdi. Kendisine yaptırdığı değişiklikle aktif bir biçimde kullandığı sosyal medya hesabı aracılığıyla takipçilerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Melisa Döngel, herkesin ağzını adeta açık bıraktı. Melisa Döngel’in yeni haline ise, takipçilerinden yorumlar gecikmedi. Peki, Melisa Döngel nasıl bir imaj değişikliği geçirdi? Melisa Döngel’in yeni hali nasıl? İşte, detaylar…



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