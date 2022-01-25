Yeşil Vadi Dizi Oyuncusu Aslı Altıkulaç Saçar Bakın Kaç Yaşında… Partneri Beren Gökyıldız İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Başrollerine sevilen isimlerinden birini seçen Yeşil Vadi’nin Kızı isimli dizi, geçtiğimiz günlerde Aslı Altıkulaç Saçar ile anlaştı. Öte yandan bu haber üzerine Aslı Altıkulaç Saçar’ı yakın takibe alan televizyon izleyicisi için merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yeni bir uyarlama hikayeyle seyirci karşısına çıkacak olan Yeşil Vadi’nin Kızı dizisi, FOX TV ekranlarından seyircisinin karşısına çıkmak için çekimlerine başladı. Önümüzdeki günlerde seyircisinin karşısına çıkacak olan Yeşil Vadi’nin Kızı isimli dizi, şimdiden merak edilen diziler arasındaki yerini de aldı. Başrollerine sevilen isimlerinden birini seçen Yeşil Vadi’nin Kızı isimli dizi, geçtiğimiz günlerde Aslı Altıkulaç Saçar ile anlaştı. Öte yandan bu haber üzerine Aslı Altıkulaç Saçar’ı yakın takibe alan televizyon izleyicisi, ünlü ismin yaşına bir hayli şaşırdı! Peki, Yeşil Vadi dizi oyuncusu Aslı Altıkulaç Saçar kaç yaşında? Aslı Altıkulaç Saçar kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
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25 Oca 2022 - 15:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.