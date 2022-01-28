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28 Oca 2022 - 00:07

Masumlar Apartmanı Gülben ve Esat Boşanıyor! Ayrılma Sebepleri Yürekleri Yaktı Yıktı, Düğünde Bile… “Bunun İçin Mi İzledik?”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde iddialara göre Gülben ve Esat çifti boşanmaya karar verdi. Ayrılık sebepleri yürekleri yakıp yıkarken; Safiye’nin düğününde bile aralarındaki mesafe gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise bu iddialara tepki göstererek; “Yazıklar olsun, bunun için mi izliyorduk” yorumunda bulundu! Peki, neler oluyor?