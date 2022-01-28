Masumlar Apartmanı Gülben ve Esat Boşanıyor! Ayrılma Sebepleri Yürekleri Yaktı Yıktı, Düğünde Bile… “Bunun İçin Mi İzledik?”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde iddialara göre Gülben ve Esat çifti boşanmaya karar verdi. Ayrılık sebepleri yürekleri yakıp yıkarken; Safiye’nin düğününde bile aralarındaki mesafe gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise bu iddialara tepki göstererek; “Yazıklar olsun, bunun için mi izliyorduk” yorumunda bulundu! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Safiye’nin kursağında kalan düğün telaşının ardından Gülben ve Esat hakkında skandal bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.