Survivor Sürgün Adasına kim gitti? Acun Ilıcalı O Yarışmacının Gözünün Yaşına Bakmadı! Ağlaya Ağlaya, Boynunu Büküp Sürgün Oldu...
Survivor All Star 2022 yarışmasında sürgün kampına giden ve eleme adayı olan o yarışmacının söyledikleri ise, Dominik Cumhuriyeti’ne adeta damga vurdu. İşte Sürgün Adası ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Heyecanlı yarışıyla TV8 ekranlarındaki yerini almaya başlayan Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde sürgün kampına giden isimler ile merak edilir hale geldi. Bu hafta dört ismi sürgün kampına göndermiş olan Survivor All Star 2022 yarışmasında sürgün kampına giden ve eleme adayı olan o yarışmacının söyledikleri ise, Dominik Cumhuriyeti’ne adeta damga vurdu! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasında sürgün kampına giden isimler kimler oldu? Survivor All Star 2022 yarışmasında dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor All Star 2022 yarışmasında eleme adayları kimler oldu? İşte, detaylar…
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25 Oca 2022 - 20:46 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.