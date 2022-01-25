- 25 Oca 2022 - 15:07 G: 25 Oca 2022 - 16:51

Survivor Sürgün Adasına Şok İsim! Ağlaya Ağlaya Gitti, Acun Ilıcalı Gözünün Yaşına Bakmadı! Akılları Yerinden Çıkardı!

Survivor All Star 2022 yarışmasında sürgün kampına giden ve eleme adayı olan o yarışmacının söyledikleri ise, Dominik Cumhuriyeti’ne adeta damga vurdu. İşte Sürgün Adası ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Heyecanlı yarışıyla TV8 ekranlarındaki yerini almaya başlayan Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde sürgün kampına giden isimler ile merak edilir hale geldi. Bu hafta dört ismi sürgün kampına göndermiş olan Survivor All Star 2022 yarışmasında sürgün kampına giden ve eleme adayı olan o yarışmacının söyledikleri ise, Dominik Cumhuriyeti’ne adeta damga vurdu! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasında sürgün kampına giden isimler kimler oldu? Survivor All Star 2022 yarışmasında dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor All Star 2022 yarışmasında eleme adayları kimler oldu? İşte, detaylar…


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25 Oca 2022 - 15:07 - Dizi Haberleri

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