Neslihan Atagül Soğuk Falan Dinlemiyor! Minicik Şortuyla Dışarı Koştu, Görenler Eridi! Ortalık Buz Keserken; O Alev Alev Yaktı!
Yurdun dört bir yanını etkisi altına almış olan kar, en çok ünlü oyuncu Neslihan Atagül’ü sevindirdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a yağan karın tadını çıkaran Neslihan Atagül’ün çocuklar gibi kameralara yansıyan sevincinin detayları haberimizde...
Yurdun dört bir yanını etkisi altına almış olan kar, en çok ünlü oyuncu Neslihan Atagül’ü sevindirdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a yağan karın tadını çıkaran Neslihan Atagül’ün çocuklar gibi kameralara yansıyan sevinci eşi Kadir Doğulu tarafından videoya alındı. O videoda giydikleriyle herkesi şoke eden Neslihan Atagül, adeta yazmış gibi dışarıya koştu! Peki, Neslihan Atagül ne giydi? İşte, detaylar…
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25 Oca 2022 - 15:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.