Neslihan Atagül Soğuk Falan Dinlemiyor! Minicik Şortuyla Dışarı Koştu, Görenler Eridi! Ortalık Buz Keserken; O Alev Alev Yaktı!

Yurdun dört bir yanını etkisi altına almış olan kar, en çok ünlü oyuncu Neslihan Atagül’ü sevindirdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a yağan karın tadını çıkaran Neslihan Atagül’ün çocuklar gibi kameralara yansıyan sevinci eşi Kadir Doğulu tarafından videoya alındı. O videoda giydikleriyle herkesi şoke eden Neslihan Atagül, adeta yazmış gibi dışarıya koştu! Peki, Neslihan Atagül ne giydi? İşte, detaylar…



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