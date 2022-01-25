- 25 Oca 2022 - 15:14 G: 25 Oca 2022 - 15:19

Hangi Burç Kar Kış Soğuğunda İncecik Giyinir? İşte Soğuktan Anlamayan Burçlar…

Bazı burçlar var ki, ne kıştan ne de yazdan anlamıyor ve her mevsim incecik giyinip, kendisini sokağa atıyor. Sizde dondurucu kış soğuğunda incecik giyinen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanı aynı mevsimin insanı olmuyor. Bazı burcun insanları kelimenin tam anlamıyla kış insanı iken; bazı burcun insanları kelimenin tam anlamıyla yaz insanı oluyor. Ancak, bazı burçlar var ki, ne kıştan ne de yazdan anlamıyor ve her mevsim incecik giyinip, kendisini sokağa atıyor! Peki, hangi burç kar kış soğuğunda incecik giyinir? İşte soğuktan anlamayan burçlar…


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25 Oca 2022 - 15:14 - Burç Haberleri

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