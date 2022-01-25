Her burcun insanı aynı mevsimin insanı olmuyor. Bazı burcun insanları kelimenin tam anlamıyla kış insanı iken; bazı burcun insanları kelimenin tam anlamıyla yaz insanı oluyor. Ancak, bazı burçlar var ki, ne kıştan ne de yazdan anlamıyor ve her mevsim incecik giyinip, kendisini sokağa atıyor! Peki, Karda Kışta Bile Göbeği Açık Kıyafet Giyen Burçlar Hangisidir? İşte Dekolteden Vazgeçmeyen O Burçlar...

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