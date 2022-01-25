Tarım Kredi Market Yaptı Yapacağını! Zam, Dolar, Euro Hiçbir Şey Dinlemiyor! Çay, Deterjan, Salça Her Şey Yok Pahasına! Stoklarla Sınırlı…
Artan fiyatlarla birlikte birçok vatandaşın cebine kor alevler düşmüştü. Cebinden hızla çıkan para miktarının önüne geçmek isteyen kişiler ise uygun fiyatlı marketleri araştırmaya başladı. Tarım Kredi Market ise yine yaptı yapacağını! Zam, Dolar ve Euro’da artışa rağmen Tarım Kredi Market hiçbir şey dinlemedi. Çay, deterjan ve salça gibi temel ihtiyaçlarda şok indirim yapan Tarım Kredi Market, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl, dolar kuru 18 lirayı bulunca; marketteki etiket fiyatları da artmıştı. Bu durumun önüne geçen ilk marketlerin başında ise Tarım Kredi Marketten gelmişti. Özellikle temel ihtiyaçlarda yaşanan artış; dengelerin değişmesine neden olmuştu. Peki, Tarım Kredi Market, hangi ürünlerde indirim yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.