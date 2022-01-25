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25 Oca 2022 - 15:28

Tarım Kredi Market Yaptı Yapacağını! Zam, Dolar, Euro Hiçbir Şey Dinlemiyor! Çay, Deterjan, Salça Her Şey Yok Pahasına! Stoklarla Sınırlı…

Artan fiyatlarla birlikte birçok vatandaşın cebine kor alevler düşmüştü. Cebinden hızla çıkan para miktarının önüne geçmek isteyen kişiler ise uygun fiyatlı marketleri araştırmaya başladı. Tarım Kredi Market ise yine yaptı yapacağını! Zam, Dolar ve Euro’da artışa rağmen Tarım Kredi Market hiçbir şey dinlemedi. Çay, deterjan ve salça gibi temel ihtiyaçlarda şok indirim yapan Tarım Kredi Market, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…