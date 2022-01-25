- 25 Oca 2022 - 15:28 G: 25 Oca 2022 - 15:45

Tarım Kredi Market Yaptı Yapacağını! Zam, Dolar, Euro Hiçbir Şey Dinlemiyor! Çay, Deterjan, Salça Her Şey Yok Pahasına! Stoklarla Sınırlı…

Artan fiyatlarla birlikte birçok vatandaşın cebine kor alevler düşmüştü. Cebinden hızla çıkan para miktarının önüne geçmek isteyen kişiler ise uygun fiyatlı marketleri araştırmaya başladı. Tarım Kredi Market ise yine yaptı yapacağını! Zam, Dolar ve Euro’da artışa rağmen Tarım Kredi Market hiçbir şey dinlemedi. Çay, deterjan ve salça gibi temel ihtiyaçlarda şok indirim yapan Tarım Kredi Market, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz yıl, dolar kuru 18 lirayı bulunca; marketteki etiket fiyatları da artmıştı. Bu durumun önüne geçen ilk marketlerin başında ise Tarım Kredi Marketten gelmişti. Özellikle temel ihtiyaçlarda yaşanan artış; dengelerin değişmesine neden olmuştu. Peki, Tarım Kredi Market, hangi ürünlerde indirim yaptı?

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25 Oca 2022 - 15:28 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101 Market Ayçiçek Yağında Muhteşem İndirim Yaptı! Sadece 23 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Çaydan Deterjana… mask
A101 Market Ayçiçek Yağında Muhteşem İndirim Yaptı! Sadece 23 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Çaydan Deterjana…
Tarım Kredi Market En Sonunda Çıldırdı! Dolar, Euro Dinlemiyor! Makarna, Çay, Tavuk Salça… Peynir Bile 13 Lira! Kaçıran Başını Duvarlara Vuracak! mask
Tarım Kredi Market En Sonunda Çıldırdı! Dolar, Euro Dinlemiyor! Makarna, Çay, Tavuk Salça… Peynir Bile 13 Lira! Kaçıran Başını Duvarlara Vuracak!
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor! mask
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor!
A101 Market Öyle Bir İndirim Yaptı Ki, Görenler Şok Oldu! Ayçiçek Yağında Tokat Gibi İndirim! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! mask
A101 Market Öyle Bir İndirim Yaptı Ki, Görenler Şok Oldu! Ayçiçek Yağında Tokat Gibi İndirim! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu!
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi! mask
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi!
Şok Market Dolara Resti Çekti, Fiyatları İndirdi! Mutfaktan Banyoya; Her Şey Bedava! Sınırlı Sayıda, Raflar Boşalıyor… mask
Şok Market Dolara Resti Çekti, Fiyatları İndirdi! Mutfaktan Banyoya; Her Şey Bedava! Sınırlı Sayıda, Raflar Boşalıyor…
Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı, Affetmedi! Bedava Gibi Satıyor... Ne BİM, Ne A101, Ne ŞOK... Böyle Bir İndirim Yok! mask
Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı, Affetmedi! Bedava Gibi Satıyor... Ne BİM, Ne A101, Ne ŞOK... Böyle Bir İndirim Yok!
A101 Market Resti Çekti! Tek Gecede Tüm Fiyatlar İndi, Raflar Bomboş Kaldı! Ayçiçek Yağı Salça, Makarna, Yoğurt Her Şey Resmen Bedava… mask
A101 Market Resti Çekti! Tek Gecede Tüm Fiyatlar İndi, Raflar Bomboş Kaldı! Ayçiçek Yağı Salça, Makarna, Yoğurt Her Şey Resmen Bedava…
Tarım Kredi Market; A101 ve BİM Markette Resti Çekti! Peynir, Çay, Zeytin Yok Pahasına Satılıyor! Dolar Molar Dinlemedi, İndirdikçe İndirdi… mask
Tarım Kredi Market; A101 ve BİM Markette Resti Çekti! Peynir, Çay, Zeytin Yok Pahasına Satılıyor! Dolar Molar Dinlemedi, İndirdikçe İndirdi…
Metro Market Fiyatları Merak Uyandırdı! Fiyatları Gören A101 ve BİM Tir Tir Titreyecek! Şeker, Yağ, Un… Fiyatlar Dibe Çekildi, İndirim Üzerine İndirim… mask
Metro Market Fiyatları Merak Uyandırdı! Fiyatları Gören A101 ve BİM Tir Tir Titreyecek! Şeker, Yağ, Un… Fiyatlar Dibe Çekildi, İndirim Üzerine İndirim…
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